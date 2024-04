F1, de la Rosa: “Il rinnovo di Alonso dà credito al progetto Aston Martin”

Il rinnovo di Fernando Alonso con la Aston Martin è la notizia della settimana in Formula 1. A riguardo ne ha parlato anche l’ambasciatore della scuderia, Pedro de la Rosa: “Sono molto felice del rinnovo di Nando. La prima cosa che dobbiamo dire è che è fantastico per la Formula 1, per i tifosi. Non dobbiamo dimenticare che stava pensando al ritiro. Fernando vuole restare, vuole continuare in Formula 1, e non solo per un anno, penso che questo sia l’altro punto focale. Avrebbe potuto cercare altre opzioni, ma ha deciso di restare con noi. Penso che anche questo dia merito a tutto il nostro progetto“. L’ex pilota F1 ha poi aggiunto: “Il fatto che la squadra e Fernando abbiano voluto comunicare il rinnovo in maniera così rapida è principalmente perché abbiamo un progetto interessante sul tavolo. Questo è il contratto più lungo che ha firmato in carriera. Penso che continuerà a gareggiare quando avrà 45 anni. Insomma, questi sono i livelli di impegno ed esperienza di Fangio“.