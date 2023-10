F1, Daniel Ricciardo pronto al ritorno in pista nel GP degli Stati Uniti

Daniel Riccardo é pronto a tornare questo fine settimana nel GP di Austin in America. Dopo l’infortunio rimediato nel GP di Zandvoort in Olanda, che aveva evidenziato una frattura al metacarpo della mano sinistra, il pilota dell’Alpha Tauri, è pronto a fare il suo ritorno in pista. L’australiano, durante la sua assenza, è stato sostituito da Liam Lawson per i GP d’Italia, Singapore, Giappone e Qatar, oltre che per il Gran Premio di Olanda stesso, essendosi procurato l’infortunio durante le prove libere del week-end olandese.