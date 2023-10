Eurolega, Valencia-Maccabi Tel Aviv: “La Fonteta” blindata con oltre 700 agenti

Questa sera andrà in scena Valencia-Maccabi Tel Aviv, partita valevole per il 4^ round di Eurolega, la massima competizione continentale europea. “La Fonteta”, campo di casa della squadra locale, sarà presidiata da oltre 700 agenti delle forze dell’ordine in divisa e in borghese.

La polizia ha fatto un appello ai tifosi, affinché si rechino al palazzetto con largo anticipo rispetto all’orario prefissato della partita. Così la funzionaria del governo spagnolo, Pilar Bernabé: “Chiediamo ai tifosi di presentarsi all’entrata dell’impianto con largo anticipo rispetto all’orario della partita. Le operazioni di controllo e filtraggio saranno piuttosto lunghe”.

Intanto il Maccabi Haifa, secondo quanto riporta “Las Provincias”, ha chiesto ufficialmente all’UEFA di non recarsi a Vila Real per la disputa della partita in programma contro il Villareal in Europa League di giovedì prossimo.