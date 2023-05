F1, Coulthard su Leclerc: “Brillante e veloce, ma commette troppi errori”

David Coulthard critica Charles Leclerc, definito “veloce” e “brillante” ma col neo di commettere “troppi errori”. Intervistato dal canale britannico Channel 4, l’ex pilota scozzese commenta l’anno poco brillante del monegasco e della sua Ferrari: “E’ inaccettabile. È una macchia sul suo curriculum– ha detto Coulthard- È brillantemente veloce, estrae molto da quella macchina, ma commette troppi errori e il danno collaterale è eccessivo”, ha aggiunto al programma britannico. “Lui lo sa e la squadra lo sa- ha detto ancora- Lo accettano perché cos’altro si può fare?”. Non soluzioni drastiche, anche perché Leclerc “è la risorsa più forte che hanno lì in termini di ottenere il massimo dalla macchina”. Poi conclude: “Penso che tutto ciò di cui ha bisogno sia vincere una Coppa del Mondo. In questo momento, non ce l’ha nelle sue possibilità. Sta quindi cavalcando con un pizzico di disperazione e oltre la portata delle sue capacità”.