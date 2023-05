Boxe, sette azzurri al training camp di Assisi dal 20 al 31 maggio

di Mattia Zucchiatti 59

Sono 7 gli azzurri Elite convocati dal direttore tecnico Emanuele Renzini per il Training Camp in programma ad Assisi dal 20 al 31 Maggio p.v. Dopo il Mondiale, i pugili si preparano per i prossimi impegni. A guidare la spedizione nel raduno Aziz Abbes Mouhiidine, fresco di medaglia d’argento al torneo iridato dopo un verdetto contestatissimo.