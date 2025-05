Franco Colapinto, giovane talento argentino, è stato ufficialmente nominato pilota titolare del team Alpine di Formula 1, sostituendo Jack Doohan per le prossime cinque gare della stagione 2025, a partire dal Gran Premio dell’Emilia-Romagna. Questa decisione segue una serie di prestazioni deludenti da parte di Doohan, che non ha ancora conquistato punti in questa stagione e ha faticato a competere con il compagno di squadra Pierre Gasly. Inoltre, la scelta coincide con l’arrivo di Flavio Briatore come nuovo direttore del team, dopo le dimissioni di Ollie Oakes. Doohan, pur deluso dalla decisione, ha mantenuto un atteggiamento professionale, accettando il ruolo di primo pilota di riserva e impegnandosi a supportare il team nelle prossime gare. Alpine ha dichiarato che questa rotazione servirà a valutare diverse configurazioni e a prendere decisioni informate sul futuro della squadra. Con Colapinto al volante, Alpine spera di ottenere risultati migliori e di rafforzare la sua posizione nel campionato.

Le parole di Briatore

“Dopo aver analizzato le prime gare della stagione, abbiamo deciso di schierare Franco insieme a Pierre Gasly per i prossimi cinque appuntamenti. Con distacchi tanto serrati tra i concorrenti come quest’anno e con un’auto competitiva che il team ha notevolmente migliorato in questi ultimi dodici mesi, abbiamo gli elementi che ci hanno portato a capire che è necessario far ruotare i piloti. Sappiamo anche che la stagione 2026 sarà importante per la scuderia e che una valutazione esauriente ed equa dei piloti è ciò che dobbiamo fare quest’anno per massimizzare i nostri obiettivi per l’anno prossimo”.

Chi è Colapinto

Colapinto, 21 anni, ha iniziato la sua carriera in Formula 1 con Williams nel 2024, ottenendo cinque punti in nove gare e distinguendosi con un ottavo posto in Azerbaigian. Nel gennaio 2025, è passato ad Alpine come pilota di riserva e collaudatore, firmando un contratto pluriennale. La sua promozione a titolare rappresenta un’opportunità per migliorare il proprio status in top ten per il team di Oakes.