Tutto pronto per il trasferimento di Victor Osimhen: pagheranno la clausola, sarà presente al Mondiale per Club con la Juve.

Victor Osimhen è il sogno proibito della Juventus per la prossima stagione. I bianconeri hanno assoluta necessità di rinforzare il proprio reparto offensivo e il nome del bomber nigeriano è in cima alla lista di Cristiano Giuntoli. D’altronde anche in questa stagione Osimhen è riuscito a dimostrare tutto il suo potenziale in zona gol: sono finora 33 le reti messe a segno con la maglia del Galatasaray in 37 presenze tra campionato e coppe, a cui si aggiungono anche 8 assist per i propri compagni.

Osimhen è in prestito allo storico club di Istanbul e farà rientro al Napoli al termine di questa stagione. Non per restarci: ormai il rapporto tra il giocatore e il club del presidente De Laurentiis è praticamente terminato e per questo si sta cercando da tempo una soluzione definitiva. L’ex Lille ha una clausola da 75 milioni di euro nel suo contratto che è valida solo per i club esteri.

La Juve, quindi, dovrebbe versare almeno quella cifra (e forse anche qualcosa in più) per convincere il Napoli a lasciar partire il proprio attaccante in direzione Torino. Stando a quanto riportato dal quotidiano La Repubblica sembra che due squadre siano pronte a mettere i bastoni tra le ruote ai bianconeri.

Osimhen, pagano la clausola: giocherà il Mondiale per Club

Si tratta dell’Al-Hilal, club che milita nella Saudi Pro League, e dell’Al-Ain, che partecipa invece alla Lega professionistica degli Emirati Arabi Uniti. Entrambe le squadre sono disposte a versare i 75 milioni di euro previsti dalla clausola: sia l’Al-Hilal che l’Al-Ain offrirebbero poi un contratto da capogiro a Osimhen, certamente tentato da questa possibile nuova esperienza e dallo stipendio faraonico.

Se dovesse spuntarla l’Al-Ain il bomber nigeriano giocherebbe anche il Mondiale per Club. Gli emiratini, infatti, sono inseriti nel gruppo G e tra le avversarie – oltre al Manchester City e al Wydad Casablanca – c’è anche la Juventus di Igor Tudor. Per i bianconeri si profila una vera e propria beffa: non solo il colpo Osimhen rischia di sfumare ma addirittura la Juve potrebbe ritrovarselo contro negli Stati Uniti.

Osimhen dovrà scegliere se accettare la corte serrata di uno dei due club asiatici o se invece tornare in Serie A e sposare quindi la causa bianconera. Già nelle prossime settimane l’attaccante della Nazionale nigeriana prenderà una decisione definitiva.