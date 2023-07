F1, Claire Williams: “Vendere il team è stato un dolore per tutta la mia famiglia”

A parlare della cessione della Williams è stata Claire Williams, l’imprenditrice donna della famiglia, che ha dichiarato come la vendita della famosa scuderia di Formula Uno sia stata una botta negativa per tutto il suo mondo familiare. La cessione è stata effettuata nei confronti della società di investimenti americana Dorilton Capital per 136 milioni di sterline.

Queste le parole di Claire Williams: “Quando sono partita da Monza mi è sembrato come se qualcuno mi avesse strappato il cuore e non è mai stato restituito. È solo uno di quei dolori che è davvero difficile da superare o da accettare. Ora che abbiamo perso papà, a volte sembra che sia stato solo un sogno. Quel periodo della nostra vita è davvero accaduto? Sono successe così tante cose in quegli ultimi anni, di cui fino ad oggi non potrò mai parlare. Ma ho visto la squadra attraversare tre stagioni molto difficili e sono stata in grado di consegnare qualcosa che era ancora vivo e respirava ancora a qualcuno con tasche più profonde di noi“.

E ancora: “Abbiamo mantenuto tutti al lavoro, non siamo entrati in amministrazione controllata e ne sono molto orgogliosa. Quando abbiamo venduto la Williams, la mia prossima preoccupazione è stata: dove stare con papà? Per quanto Dorilton sia stato così gentile da dire che avrebbe potuto sempre vivere in fabbrica, avevo bisogno di lui vicino a me. E per coincidenza la casa accanto alla nostra è stata messa in vendita, quindi abbiamo trasferito papà. Ho gestito il suo team di assistenza. Mi sono assicurata che fosse felice e a suo agio nella sua nuova casa e siamo partiti e abbiamo fatto delle belle cose insieme. Ma poi si è ammalato, è stata necessaria una maggiore cura per prendersi cura di lui ed è morto. Ma per i sei mesi successivi, abbiamo organizzato questo meraviglioso servizio funebre. Quindi, io sono il maestro della distrazione. La vita va avanti. E per quanto mi manchi la Williams, e mi manchi terribilmente la Formula 1, c’è tutto un altro mondo là fuori. Devi andare e trovarti felice altrove. Questo è quello che ho fatto“.

Infine: “Ho acceso la Tv per vedere che Alex aveva segnato un punto in Australia all’inizio di quest’anno. ed’s Notebook era acceso e Ted (Kravitz) ha afferrato James e ha detto: ‘amico, congratulazioni, sei solo il terzo team principal della Williams e hai conquistato un punto. Come ci si sente?’ E io ero tipo, il terzo team principal? Quello è Frank, quello è Jost e quello è James, e io? Ted mi ha appena cancellato dalla televisione nazionale! Potrei non essere stata chiamata team principal, ma ho operato in quel modo e sono stata letteralmente cancellata. Ho spento subito e ho promesso di non guardare mai più. Ma ho provato a guardare l’ultima gara a Silverstone. Ho pensato tra me e me: ‘Bene, lo farò. Andiamo’. Ma ho guardato il giro di formazione e basta. Sono durata cinque minuti. Non so cosa sia, ma se parli con qualcuno che ha lavorato, vissuto e respirato la Formula Uno – non importa se per 20 anni o 20 minuti – ti fa qualcosa. Ti assorbe e quando te ne vai, involontariamente come ho fatto io, è molto difficile guardarlo e non sentire quella perdita“.