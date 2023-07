Conference League 2023/2024, secondo turno preliminare: tabellone e accoppiamenti

Il tabellone del secondo turno preliminare della Conference League 2023/2024: ecco gli accoppiamenti completi per questo torneo che è stato vinto da un’italiana il primo anno, la Roma, e con un’altra italiana sconfitta in finale nel secondo anno, la Fiorentina. Ma il percorso è lunghissimo anche solo per arrivare ai gironi e coinvolge squadre da tutta Europa. Di seguito ecco il tabellone completo.

Champions path

Group 1

SP Tre Penne vs Match: 5 Olimpija Ljubljana (SVN) – Valmiera (LVA)

Match 1: KÍ Klaksvík (FRO) – Ferencváros (HUN) vs Shamrock Rovers (IRL)

The New Saints (WAL) vs Match 2: Slovan Bratislava (SVK) – Swift Hesper (LUX)

Group 2

Atlètic Club d’Escaldes (AND) vs Match 7: Partizani (ALB)

Hamrun Spartans (MLT) vs Match 8: Astana (KAZ) – Dinamo Tbilisi (GEO)

Farul Constanța (ROU)vs Urartu (ARM)

Group 3

Žalgiris Vilnius (LTU) vs Budućnost Podgorica (MNE)

Match 11: Ballkani (KOS) – Ludogorets (BUL) vs Match 12: HJK Helsinki (FIN) – Larne (NIR)

Main path

Group 1

Rijeka (CRO) vs Dukagjini (KOS) – Europa (GIB)

Gzira United (MLT) – Glentoran (NIR) vs F91 Diddeleng (LUX) – Saint Patrick’s Athletic (IRL)

Djurgården (SWE) vs Luzern (SUI)

Celje (SVN) vs Vitória Guimarães (POR)

Sutjeska (MNE) – SS Cosmos (SMR) vs Penybont (WAL) – Santa Coloma (AND)

Group 2

Hapoel Beer-Sheva (ISR) vs Panevezys (LTU) – Milsami Orhei (MDA)

Vorskla Poltava (UKR) vs DAC Dunajská Streda (SVK) – Dila Gori (GEO)

CFR Cluj (ROU) vs Adana Demirspor (TUR)

Ordabasy Shymkent (KAZ) vs Legia Warszawa (POL)

Makedonija Skopje (MKD) – RFS (LVA) vs Sabah (AZE)

Group 3

Beşiktaş (TUR) vs Tirana (ALB) – Dinamo Batumi (GEO)

Željezničar (BIH) – Dinamo Minsk (BLR) vs Neftçi (AZE)

APOEL (CYP) vs Vojvodina (SRB)

CSKA 1948 (BUL) vs FCSB (ROU)

Alashkert (ARM) – Arsenal Tivat (MNE) vs Debrecen (HUN)

Group 4

Lech Poznań (POL) vs Kauno Žalgiris (LTU)

Kalmar (SWE) vs Pyunik (ARM) – Narva Trans (EST)

Bodø/Glimt (NOR) vs Bohemians (CZE)

Auda (LVA) vs Spartak Trnava (SVK)

Osijek (CRO) vs ZTE (HUN)

Group 5

Twente (NED) vs Hammarby (SWE)

KA Akureyri (ISL) – Connah’s Quay Nomads (WAL) vs Dundalk (IRL) – Magpies (GIB)

Club Brugge (BEL) vs AGF Aarhus (DEN)

Haka Valkeakoski (FIN) – Crusaders (NIR) vs Rosenborg (NOR)

Hibernian (SCO) vs Víkingur (FRO) – Inter Club d’Escaldes (AND)

Group 6

Viktoria Plzeň (CZE) vs Drita (KOS)

B36 Tórshavn (FRO) – Paide Linnameeskond (EST) vs Shkëndija (MKD) – Haverfordwest County (WAL)

Basel (SUI) vs Tobol Kostanay (KAZ) – Honka Espoo (FIN)

Differdange (LUX) vs Maribor (SVN) – Birkirkara (MLT)

Austria Wien (AUT) vs Borac Banja Luka (BIH)

Group 7

CSKA-Sofia (BUL) vs Sepsi Sfantu Gheorghe (ROU)

Ararat-Armenia (ARM) – Egnatia (ALB) vs Aris Thessaloniki (GRE)

Maccabi Tel-Aviv (ISR) vs Petrocub-Hincesti (MDA)

Torpedo-Belaz Zhodino (BLR) vs AEK Larnaca (CYP)

Torpedo Kutaisi (GEO) – Sarajevo (BIH) vs Aktobe (KAZ)

Group 8

Midtjylland (DEN) vs Progrès Niederkorn (LUX) – Gjilani (KOS)

HB Tórshavn (FRO) – Derry City (IRL) vs KuPS (FIN)

Gent (BEL) vs Žilina (SVK) – Levadia Tallinn (EST)

Kecskemét (HUN) vs Riga (LVA) – Víkingur (ISL)

Linfield (NIR) – Vllaznia (ALB) vs Pogoń Szczecin (POL)

Group 9

PAOK (GRE) vs Beitar Jerusalem (ISR)

Balzan (MLT) vs Vaduz (LIE) – Neman Grodno (BLR)

Fenerbahçe (TUR) vs La Fiorita (SMR) – Zimbru Chisinau (MDA)

Gabala (AZE) vs Omonoia (CYP)

Hegelmann (LTU) – Shkupi (MKD) vs Levski Sofia (BUL)