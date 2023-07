Empoli: la squadra si sposta in Austria, in programma due test amichevoli

Dopo le prime due settimane di ritiro, l’Empoli vola in Austria per disputare due amichevoli pre stagionali. Da domenica 23 e fino a sabato 29 luglio i toscani si alleneranno allo SportPlatz di Bad Häring. I due test si disputeranno mercoledì 26 luglio, alle ore 18, all’Svk-Arena di Kirchbichl, contro i tedeschi dell’ Heidenheim, neopromossi in Bundesliga, e sabato 29, alle ore 14, alla Kufstein Arena di Kufstein, contro il Lille. Già stabilita invece l’amichevole di sabato 5 agosto alle 15.30 all’Europa-Park Stadion contro il Friburgo, squadra di Bundesliga. L’Empoli raggiungerà Friburgo direttamente dalla Toscana, dopo essere rientrato dal ritiro austriaco.