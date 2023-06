F1 Canada 2023: solo nuvole sopra Montreal, prevista pioggia per le qualifiche

A poche ore dall’inizio delle qualifiche del Gran Premio di Canada 2023 di F1, il cielo sopra Montreal è spento, senza sole e pieno di nuvole. Le qualifiche, previste alle 22 ore italiane, si preannunciano più che nuvoloso, con la pioggia che pare quasi certa a questo punto e che potrebbe essere protagonista anche delle FP3. Da sottolineare poi, come questo renderà le condizioni della pista ancora più difficili, in quanto quello del Canada è un circuito cittadino.

One of those days that will absolutely suck to sit in the rain but could be absolutely brilliant because of the rain #F1 #CanadianGP pic.twitter.com/OHDkJ9jR4b

— Chris Medland (@ChrisMedlandF1) June 17, 2023