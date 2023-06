Ciclismo, Giro di Svizzera 2023: Evenepoel vince la settima tappa, nel ricordo di Gino Mader

La classifica e l’ordine di arrivo della settima e penultima frazione del Giro di Svizzera 2023, la Tuban-Weinfelden di 183,5 chilometri. Una frazione corsa in un’atmosfera ovviamente particolare e straziante, è ancora grandissimo il dolore per la morte di Gino Mader che ha portato gli organizzatori a cancellare la tappa di ieri e a prendere accorgimenti particolari per quella di oggi. Non hanno preso il via tre squadre intere (Tudor Pro Cycling Team ed Intermarché – Circus – Wanty oltre alla Bahrain Victorious) e molti altri corridori, per un totale di 37 abbandoni prima della partenza di stamattina.

Da un punto di vista sportivo, la vittoria è andata a Remco Evenepoel che ha attaccato nel finale onorando la corsa fino all’ultimo metro. Il belga ha chiuso in solitaria dedicando la vittoria a Mader indicando il cielo, alle sue spalle è stato sprint ristretto in un gruppetto che è stato regolato da Wout Van Aert.

La classifica generale è rimasta però invariata, dal momento che gli organizzatori hanno deciso di non assegnare abbuoni e di neutralizzare gli ultimi 25 chilometri della corsa. Nel finale così diversi uomini di classifica si sono staccati volutamente, risparmiando energie in vista della cronometro decisiva di domani. Non ha fatto la stessa cosa Evenepoel, che ha voluto onorare la corsa fino alla fine.

La classifica generale dopo la settima tappa

1 SKJELMOSE Mattias

2 GALL Felix +0:08

3 AYUSO Juan +0:18

4 EVENEPOEL Remco +0:46

5 KELDERMAN Wilco +1:16

6 BARDET Romain +1:29

7 URÁN Rigoberto +1:54

8 UIJTDEBROEKS Cian +1:57

9 TEUNS Dylan +3:00

10 TEJADA Harold +3:48