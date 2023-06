ATP Stoccarda 2023: Struff elimina Hurkacz e si avvicina al primo titolo, sfiderà Tiafoe

Jan-Lennard Struff continua a giocare un tennis stratosferisco in questo 2023: il tedesco sconfigge in rimonta Hubert Hurkacz e lo fa con il punteggio di 3-6 6-3 6-3, raggiungendo così la finale nell’ATP 250 di Stoccarda e avvicinandosi sempre di più al suo primo titolo in carriera. Dopo aver perso a Monaco di Baviera 2021 la sua prima finale e aver ceduto al fotofinish contro Carlos Alcaraz nell’atto conclusivo del recente Masters 1000 di Madrid, Struff potrà riprovarci a casa sua, davanti al pubblico amico e con la solita grande spinta dagli spalti. Dalla prossima settimana, il teutonico sarà almeno numero 21 del mondo e, in caso di successo finale, conquisterebbe l’accesso alla Top 20 per la prima volta in carriera: insomma, a 33 anni Struff, che già si sapeva essere un avversario sempre ostico, si sta rivelando davvero uno dei migliori 7/8 giocatori del momento. Il suo avversario sarà Frances Tiafoe, il quale si è portato ad un solo trionfo dal debutto assoluto in Top 10 e dal poter vantare un trofeo su tutte le superfici, dopo quelli ottenuti sul cemento di Delray Beach nel 2018 e sulla terra di Houston proprio quest’anno: lo statunitense, in semifinale, ha avuto la meglio su Marton Fucsovics con il punteggio di 6-3 7-6, salvando la bellezza di ben 6 set point nella seconda frazione.