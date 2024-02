Vidal torna al Colo Colo ed è subito “Re Artù”: atterra in elicottero, poi sfila a cavallo (VIDEO)

Arturo Vidal è tornato da Re al Colo Colo, pronto a vestire nuovamente la maglia della squadra che lo aveva portato tra i professionisti 17 anni fa. L’ex centrocampista di Juventus e Inter è stato accolto da circa 35mial tifosi presenti all’Estadio Monumental David Arellano di Santiago del Cile. E si è deciso di fare le cose in grande: Vidal è atterrato sul terreno di gioco a bordo di un elicottero e poi, in sella a un cavallo e vestito da Re Artù, ha fatto il giro del campo e salutato i tifosi.

Arturo Vidal arrived at his Colo Colo unveiling in a helicopter, before riding a horse dressed as a king, wearing a crown and holding a sword as he toured the pitch while greeting approximately 35,000 fans in Santiago, as he returned to the club after 17 years away pic.twitter.com/04ZDLHvybc

— Guardian sport (@guardian_sport) February 2, 2024