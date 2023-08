F1, Barrichello: “Schumacher non mi ha mai sostenuto. La Ferrari era tutta per lui”

di Redazione 22

Rubens Barrichello sfoglia l’album dei ricordi sul suo passato in Ferrari con Michael Schumacher. Intervenuto al podcast Beyond the Grid, il pilota brasiliano si sofferma sul rapporto con il sette volte campione del mondo: “Ho sempre fatto amicizia e ho sempre avuto una buona sintonia con tutti i miei compagni di squadra. Michael, invece, non mi ha mai sostenuto. Non è mai stato presente per offrire aiuto e dunque io non gliel’ho mai chiesto”. Barrichello aggiunge: “Molte volte finivamo una riunione e poi ne iniziava un’altra solo con Michael. Alla fine si intuiva che la squadra era tutta per lui”. Il classe 1972 ribadisce di essere consapevole che “Michael era più forte di me, senza dubbio” ma “lui era in Ferrari già dal 1996, aveva quattro anni di esperienza in più nel team, e Jean Todt (direttore generale, ndr) lo considerava come un figlio. Così per un nuovo arrivato non c’era liberà d’azione”.