Real Madrid, ufficiale il prestito di Kepa dal Chelsea

Kepa Arrizabalaga è il nuovo portiere del Real Madrid, dopo l’infortunio al ginocchio di Thibaut Courtois. L’estremo difensore, 28enne, arriva alla corte di Carlo Ancelotti in prestito dal Chelsea. Si tratta di un ritorno in Spagna per Kepa, ex Athletic Bilbao e Real Valladolid. “Real Madrid e Chelsea hanno concordato il prestito del giocatore Kepa Arrizabalaga, legato al club in questa stagione, fino al 30 giugno 2024. Domani, alle 13.30 al Real Madrid City, si svolgerà la cerimonia di presentazione di Kepa come nuovo giocatore del Real Madrid. Successivamente, il portiere spagnolo apparirà davanti ai media“, ha scritto il club spagnolo.