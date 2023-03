Pagelle qualifiche GP Bahrain 2023 F1: Verstappen col piede giusto, Leclerc rinuncia alla prima fila

Le pagelle delle qualifiche del GP del Bahrain 2023 di F1, la prima caccia alla pole position stagionale che premia Max Verstappen. Il due volte campione del mondo trova il giro più veloce in Q3 in una prima fila tutta Red Bull, poi Charles Leclerc che rinuncia all’ultimo tentativo, con lui in seconda fila Carlos Sainz, Alonso quinto tenendo dietro le due Mercedes, poi c’è Stroll. Di seguito ecco i voti ai protagonisti delle qualifiche del GP del Bahrain.

LA GRIGLIA DI PARTENZA

MAX VERSTAPPEN VOTO 10 – Perfetto quando serviva. Niente miglior tempo in FP1, FP2, FP3, arrivano le qualifiche e al Q3 piazza l’acuto dopo non averlo fatto in Q1 e Q2. La Red Bull è conscia della propria forza e del fatto che ormai l’olandese non sbaglia più un colpo, e si prende la prima pole. Solita storia.

SERGIO PEREZ VOTO 9 – Mette paura al compagno, dopo averlo già fatto con un paio di dichiarazioni. Prima fila anche per il messicano, che domani proverà a giocarsi le proprie carte consapevole del fatto che alla prima gara non dovrà subire alcuna angheria dal team. E lui è ancor più combattivo.

CHARLES LECLERC VOTO 8 – Meglio del previsto, ma la mossa finale va decifrata. Rinunciare all’ultimo colpo non è una bella cosa a livello di linguaggio del corpo, per così dire: non provare a tenere la prima fila o addirittura agguantare la pole per salvare un treno di gomme, già, ma sapendo che in gara probabilmente il gap dalla Red Bull sarà ancora più pesante.

CARLOS SAINZ VOTO 7.5 – Buona consistenza per lo spagnolo, ottiene il risultato che ci si poteva aspettare prima dell’inizio delle qualifiche e domani in gara può puntare al podio. Rispetto a Verstappen e Leclerc, però, gli manca sempre qualcosina in termini di velocità.

FERNANDO ALONSO VOTO 8 – Si può parlare di delusione? Forse sì, l’asturiano aveva dominato le libere e si poteva pensare a una clamorosa pole. Ma torna sulla terra e si può comunque godere un’Aston Martin in grado di competere coi top team, e lui fa la differenza con la solita maestria al volante. Il podio non è una chimera, tutt’altro.

GEORGE RUSSELL VOTO 7 – La Mercedes sembra più in palla del previsto, ma è comunque una sesta piazzola per l’inglese che si toglie la soddisfazione di far meglio di Hamilton. La possibilità di podio, però, appare in salita: servirà un mezzo miracolo nella gara di domani.

LEWIS HAMILTON VOTO 6.5 – Non brilla affatto per tutte le qualifiche e fa peggio di Russell, quarta fila per lui che di certo non può soddisfarlo. Lontano, come lo scorso anno, una situazione che fa male al sette volte campione, da cui comunque ci si aspetta qualcosina di più.

LANCE STROLL VOTO 8.5 – Perché è stato fuori per infortunio e pur essendo il figlio del proprietario del team, ha deciso di esserci seppur dolorante. E conferma la bontà del lavoro Aston Martin, chiudendo in ottava posizione che è decisamente quella prevista. Il canadese, acciacchi a parte, quest’anno può davvero sorprendere.