F1, Aston Martin si scusa con i piloti ma rassicura: “Abbiamo identificato i punti deboli della vettura”

Da seconda forza del Mondiale di F1 dietro la Red Bull a immersa nella bagarre con tante altre scuderia. L’Aston Martin ha vissuto finora una stagione a due facce, piena di alti e bassi, ma guarda con ottimismo al futuro. A dirlo è stato il team principal, Mike Crack, che innanzitutto ha chiesto scusa ai piloti, Fernando Alonso e Lance Stroll: “Mi dispiace per loro perché non siamo riusciti a confermarci dopo un ottimo inizio. Il loro atteggiamento è stato fondamentale e li ringrazio per la fiducia per la squadra. Hanno sempre continuato con lo stesso ritmo nonostante le difficoltà e siamo molto fortunati ad averli“.

L’uomo ha poi aggiunto: “Faremo tutto il possibile per tornare ai nostri livelli. Non è facile dato che anche i nostri rivali stanno modificando le loro monoposto, perciò è come inseguire un bersaglio in movimento. Tuttavia siamo abbastanza sicuri di aver identificato i principali punti deboli: ora cercheremo di risolverli ed evitare di introdurne altri“.