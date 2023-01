Calcio zambiano in lutto, muore la leggenda Philemon Mulala: è stato sbranato dai suoi cani

Grave lutto nel calcio zambiano. Stando a quanto riportato da ESPN l’ex calciatore e leggenda sportiva Philemon Mulala è stato trovato morto nella sua casa a Lichtenburg in Sudafrica. Secondo le prime ricostruzioni fatte dalla polizia locale la vittima sarebbe stata sbranata dai suoi cani. La moglie, dopo essersi insospettita per la lunga assenza del marito, ha trovato il cadavere dell’uomo in giardino. Nello Zambia Mulala è una leggenda perché nel 1984, a suoni di reti, riuscì a condurre la propria Nazionale alla vittoria della East Central Challenge Cup.