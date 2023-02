Juventus-Nantes, subito in gol Vlahovic: assist al bacio di Chiesa (VIDEO)

di Giorgio Billone 45

Il video del gol di Dusan Vlahovic in Juventus-Nantes: subito in gol i bianconeri, ci pensa l’attaccante serbo a segnare a porta vuota sull’assist al bacio di Chiesa. Il tridente si accende e finalmente si vede forse la vera Juventus che aveva progettato Allegri, ecco in alto il video del gol del serbo per l’1-0 bianconero.