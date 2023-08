F1, Alonso: “Metà stagione da sogno, l’età avanzata è solo esperienza”

Dopo aver cambiato scuderia a inizio stagione ed essere passato all’Aston Martin, Fernando Alonso sembra rinato a 42 anni. In metà stagione infatti ha già messo insieme 149 punti, mai così tanti dall’ultima stagione in Ferrari nel 2014. Il pilota iberico, che attualmente occupa la terza posizione nella classifica del Mondiale 2023 di Formula 1, ha concesso un’intervista al portale motorsport.com in cui ha toccato diversi temi. “È stata una prima metà di stagione da sogno. Siamo terzi nel campionato costruttori davanti alla Ferrari, e terzi nel campionato piloti insieme a Hamilton. Era impossibile pensare questo alla vigilia“.

Alonso, che in stagione ha raccolto già 6 podi, è ovviamente soddisfatto della sua Aston Martin: “Sarebbe bello avere una sfera di cristallo e conoscere il futuro prima di prendere una decisione di cambiare squadra, ma alla fine sono contento di dove sono, abbiamo un progetto per il futuro e sono molto orgoglioso“. Nonostante l’età dunque, il due volte campione del mondo non sembra intenzionato a fermarsi: “I miei 42 anni sono stati il tema di tutta la stagione, ma ora non più: credo che la gente si sia resa conto che non cambia molto se ne hai 42 o 25. Si tratta di testa e motivazione, e anche in altre squadre come la AlphaTauri con Ricciardo puntano più sull’esperienza. Non si tratta quindi di essere giovani ma solo di andare veloci“, ha chiosato lo spagnolo.