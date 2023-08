Rmc Sport, nuovo dramma in casa Psg: lo spogliatoio si ribella a Marquinhos capitano

Non cessano i problemi in casa Paris Saint-Germain. Dopo le vicende degli addii di Messi e Neymar, e la situazione Mbappè che sembra ormai cessata, spunta un altro problema nello spogliatoio del club parigino. La fascia di capitano concessa a Marquinhos, è stata infatti messa in discussione da una parte dello spogliatoio: l’ex difensore della Roma aveva ereditato i gradi da Thiago Silva nel 2020, quando il brasiliano si trasferì al Chelsea. Il ruolo gli era stato concesso dalla squadra, che sotto richiesta di Luis Enrique di espresse a riguardo attraverso una votazione per alzata di mano, all’interno dello spogliatoio, ma adesso, le cose sembrano essere cambiate.

Secondo quanto riportato da ‘Rmc Sport’, una parte del gruppo chiede una nuova consultazione, questa volta segreta. Tra i possibili successori come capitano, oltre a Presnel Kimpbembe e a Danilo Pereira, figura anche lo stesso Mbappé, ma è facile immaginare che prima di prendere una decisione simile ci sarà da chiarire il futuro del francese, il cui contratto con il Paris resta al momento con la scadenza fissata per il prossimo 30 giugno.