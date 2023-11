F1: Alonso e Ricciardo negano un passaggio in Red Bull: “Vi prendono in giro”

Fernando Alonso e Daniel Ricciardo, piloti rispettivamente di Aston Martin e AlphaTauri, hanno negato in conferenza stampa nel giovedì che anticipa il weekend del GP del Brasile, un possibile passaggio in Red Bull il prossimo anno al posto del disastroso Checo Perez per far coppia con Max Verstappen. L’asturiano ha respinto al mittente le indiscrezioni: “Sono le normali voci di paddock da parte di persone che cercano di prendere in giro e guadagnare alcuni follower sui social media”. E anche l’australiano, confermato dal suo team dopo essere “saltato in corsa” a metà stagione al posto di De Vries, smentisce: “Tutto ciò che riguarda il mio contratto del prossimo anno è legato ad Alpha Tauri. Per me personalmente, avere un weekend come il Messico è sicuramente un bene per l’anima. E anche, per la squadra. Non sono qui da molto, ma per loro essere 10º nei costruttori e saltare due posti nello spazio di due fine settimana è stato enorme”.