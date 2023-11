Basket, Europe Cup 2023/2024: Varese travolge i georgiani del Tsu Tbilisi 109-83

Seconda vittoria in tre partite nell’Europe Cup 2023/2024 per la Itelyum Varese, che ha battuto con un netto 109-83 i georgiani del Tsu Tbilisi nella terza giornata del gruppo I. Una partita archiviata già nel primo tempo da parte dei padroni di casa, che hanno chiuso la metà gara con il punteggio di 71-33 in proprio favore per poi gestire dopo l’intervallo. Il tabellino dice sei giocatori in doppia cifra per Varese, con Shahid a quota 20 e Brown a 18. Ora Varese si trova al secondo posto alle spalle di Gottingen, unica squadra a punteggio pieno nel girone. Prossimo impegno per i lombardi sarà ancora in casa mercoledì prossimo contro il Keravnos già battuto all’andata in quel di Nicosia.