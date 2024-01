F1, Allison firma un lungo rinnovo con Mercedes: “Nel 2024 per nulla favoriti, siamo gli sfidanti”

Il direttore tecnico della Mercedes, James Allison, ha rinnovato con un prolungamento del contratto a lunga scadenza, come rivela la BBC. 55 anni, dal suo ingresso nel 2017 nella scuderia delle Frecce d’Argento sono cinque i titoli costruttori consecutivi, anche se quello attuale non è di certo un buon momento. “Siamo assolutamente uno sfidante piuttosto che un favorito – ha detto Allison – Tuttavia, speriamo di aver fatto un buon lavoro con la nuova vettura. È tutt’altro che piacevole essere in quella posizione, ma siamo fiduciosi finché la squadra è collettivamente sicura di fare le mosse giuste per cercare di ristabilirsi come prima forza. Penso che Toto abbia fatto il paragone tra la scalata dell’Everest e la sfida che abbiamo davanti a noi e penso che sia un paragone abbastanza appropriato. L’Everest è la sfida più dura, ma è comunque qualcosa che è possibile realizzare”.