Capello: “Sarri piange perché l’Inter è più forte, ma i nerazzurri devono temere la Lazio”

L’ex allenatore Fabio Capello ha parlato ai microfoni di Sky Sport della Supercoppa Italiana e del match tra Inter e Lazio: “Per i nerazzurri è una sfida complicata e importante, i biancocelesti sono in un buon momento. Sarri piange giustamente perché tutti diciamo che l’Inter è la squadra più forte, ma io ho perso una Supercoppa da favorito, può succedere. In questo caso mi sembra più difficile, però l’avversario che Inzaghi deve temere di più è proprio la Lazio“. Sempre sul tecnico biancoceleste, che ha affermato di avere il 30% di possibilità di passare il turno: “È troppo poco, è un periodo che si lamenta e vince, quindi continua a farlo. Forse ha trovato la chiave giusta, i giocatori sono liberi perché non dà loro responsabilità. Lo scorso anno però è arrivato secondo, ora si è ripreso in maniera unica, ha cambiato sistema di gioco e prende meno gol. Tutti hanno aiutato per far sì che gli avversari non arrivassero liberi davanti alla porta“.

In chiusura Capello ha parlato della lotta scudetto, in cui Inzaghi ha incluso anche il Milan: “I rossoneri devono pensare a vincere, sono staccati di molto rispetto alle altre due, recuperare 9 punti a questa Inter e con la Juventus davanti sarebbe un’impresa, Si può fare, devono pensarci, ma è complicato. Io dissi ai miei giocatori del Real Madrid quando eravamo a -9 dal Barcellona di giocare tutte le partite come finali, poi se gli altri pensano alle altre competizioni come la Coppa Italia o la Champions League, c’è una possibilità“.