Beach soccer, Gravina incontra l’Italia: “Europei risultato storico, gruppo solido e di valore”

L’Italia di beach soccer ha incontrato il presidente della FIGC Gabriele Gravina prima di partire per il Mondiale negli Emirati Arabi Uniti, dove esordirà il 15 febbraio contro gli Stati Uniti. “Il beach soccer è uno sport bellissimo. La vittoria dell’Europeo dello scorso settembre non esaurisce di certo l’entusiasmo in vista del Mondiale. Siamo orgogliosi del risultato ottenuto dai ragazzi ad Alghero e non possiamo che ringraziarli, dandogli atto di aver costruito, assieme allo staff, un gruppo solido e di grande valore. Siamo diventati campioni d’Europa per la terza volta nella nostra storia, vincendo anche i premi individuali come miglior giocatore con Giordani e miglior portiere con Casapieri. Questi sono tutti ragazzi che giocano campionati dilettantistici e i risultati che ottiene la Nazionale di beach soccer non fanno altro che valorizzare uno spaccato fondamentale del mondo del calcio, come il mondo dei dilettanti“.

Anche il Ct Del Duca ha speso delle parole per caricare il gruppo: “Le parole del presidente ci danno una carica in più in vista del Mondiale e danno valore e importanza a tutto il movimento. Abbiamo maturato la consapevolezza che possiamo fare bene. A Dubai ci porteremo dentro le emozioni vissute ad Alghero e stiamo lavorando tutti insieme per farci trovare pronti. Sappiamo che se raggiungiamo gli standard di rendimento che ci siamo prefissati possiamo giocarcela per arrivare fino in fondo“.

Infine capitan Zurlo: “Sentiamo la responsabilità del successo europeo. Tutti ci temono. Sono certo che faremo bene. Non ci nascondiamo, vogliamo vincere il Mondiale”.