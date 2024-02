F1, Alesi: “Sainz avrà altre offerte per continuare dopo la Ferrari”

L’ex pilota Ferrari Jean Alesi ha commentato sul Corriere della Sera la situazione della scuderia di Maranello, con l’ingaggio di Lewis Hamilton che dal prossimo anno sostituirà Carlos Sainz. Alesi stesso infatti ha vissuto lo stesso contesto nel 1995, quando lasciò la Ferrari per lasciare spazio a Michael Schumacher, per cui empatizza con il pilota spagnolo: “L’atteggiamento e le prestazioni che Sainz ha avuto in questi anni sono più che positive, direi addirittura sorprendenti. Lui è un vero gentiluomo degli sport motoristici, l’ha dimostrato con la sua competitività e disciplina. Attualmente però si trova in una posizione scomoda e immeritata“. L’ex pilota francese ha poi concluso: “Sono convinto che troverà nuove opportunità per continuare in Formula 1, tenendo conto del suo talento e del prestigio che ha guadagnato correndo al fianco di Leclerc“.