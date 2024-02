Ciclocross, Van der Poel fenomeno: vince il sesto mondiale a Tabor

Mathieu Van der Poel si conferma campione del mondo e conquista la sesta maglia iridata di ciclocross, a Tabor in Repubblica Ceca, dove trionfò già nel 2015 per la prima volta. In testa alla sua gara fin da metà del primo giro, l’olandese ha preceduto di 37″ il connazionale Joris Nieuwenhuis (argento) e di 1’06” il belga Michael Vanthourenhout (bronzo). Migliore degli italiani è stato Filippo Fontana, che ha chiuso al 17/o posto. Van der Poel in questa stagione ’23-’24 ha vinto 13 delle 14 prove a cui ha preso parte, fra Coppa del mondo, Mondiale e altro. Ora il sesto mondiale, dopo i trionfi nel 2015, 2019, 2020, 2021 e 2023, ad una lunghezza dal record di Roger De Vlaeminck che ne vinse sette. Non un’ossessione per lui, che anzi ha accennato alla possibilità di concentrarsi più sulla strada in futuro. Intanto, si gode l’ennesimo trionfo. Alla vigilia, riferendosi al percorso, aveva detto: “Sarà un vero ciclocross, più difficile del previsto. Chi avrà le gambe migliori sarà campione del mondo”. In assenza di Wout Van Aert e Tom Pidcock, l’olandese ha dettato legge.