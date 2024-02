F1 2024, test Bahrain: miglior tempo per Verstappen anche nel pomeriggio davanti a Norris e Sainz

Dopo il miglior crono di questa mattina Max Verstappen fa il bis anche nella sessione di test F1 del pomeriggio. Nella prima giornata di test sul circuito del Sakhir in Bahrain, l’olandese della Red Bull chiude con il crono di 1:31.344, oltre un secondo in meno rispetto a tutti gli altri. Secondo posto per Lando Norris, che con la sua McLaren fa segnare il tempo di 1:32.484, davanti alla Ferrari di Carlos Sainz, terzo con 1:32.584. Tempi leggermente più bassi rispetto alla mattinata, con il campione mondiale in carica che ha sfondato nettamente la barriera dell’1:32.0 e si è migliorato sensibilmente rispetto al tempo fatto segnare poche ore prima. Quarto posto per Daniel Ricciardo con la Racing Bulls con 1:32.727, davanti al francese della Alpine Pierre Gasly. Sesto posto per il canadese della Aston Martin Lance Stroll, che ha fatto meglio del compagno di squadra Fernando Alonso, sceso in pista in mattinata con l’ottavo tempo totale. Tra i due si inserisce Charles Leclerc, anche lui in pista solo nella sessione mattutina, e che ha lavorato soprattutto sul passo gara con carico di benzina, uno dei talloni d’Achille della Rossa nella passata stagione.

I RISULTATI DELLA MATTINATA

Verstappen ha destato un’ottima impressione anche a livello di velocità e costanza sul passo gara, oltre che sul giro secco ovviamente. L’olandese ha completato ben 143 giri in tutta la giornata, e la sua RB20 ha risposto alla grande senza il minimo segno di cedimento. Sono arrivati segnali positivi anche dalle long-run della Ferrari e della Mercedes, soprattutto per quanto riguarda la gestione delle gomme. Un gradino più sotto invece la McLaren.

I TEMPI DEL DAY 1: