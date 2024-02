La Serie A incontra la Superlega: vertice tra De Siervo e Reichart

C’è anche la Lega Serie A nel calendario di incontri di Bernd Reichart, Ceo di A22, la società che gestisce il progetto Superlega. Come si legge su Repubblica, il manager tedesco si trova in Italia per un vertice con l’amministratore delegato della Lega Serie A, Luigi De Siervo. Come ricorda il quotidiano, l’ad lo aveva annunciato alle squadre lo scorso 16 febbraio nell’assemblea convocata per discutere delle riforme del calcio. I club quindi sapevano, ma in quell’occasione nessuno ha detto a De Siervo di non accettare l’invito. Come rivela Repubblica, Reichart ha appuntamenti anche con club italiani. E ha già visto squadre inglesi e tedesche.