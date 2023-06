Italia-Olanda, Chiesa: “Contento per il gol, ora penso alle vacanze”

di Mattia Zucchiatti 11

“Sono molto contento per il gol e per la squadra. Forse meritavamo di più, ma abbiamo giocato nel migliore dei modi questa partita. Ora penso alle vacanze. Sono contento di come ho finito la stagione, in questa stagione inizierò il ritiro con la squadra e sono felice”. Lo ha detto Federico Chiesa a Sky Sport dopo uno dei tre gol che hanno permesso alla nazionale italiana di battere 3-2 l’Olanda nella finale per il terzo posto in Nations League. “Siamo pronti – dice lo juventino in relazione al nuovo corso -, lo abbiamo dimostrato in questi anni. Penso che in Italia ci sia talento, va solo sfruttato, come ha fatto Mancini in questi anni, con la convocazione di Zaniolo senza una partita in Serie A. Ha avuto coraggio”.