In Serie A meno esoneri che in Europa, Ulivieri: “Segnale positivo, i club mettono giudizio”

“Le società italiane stanno mettendo giudizio, hanno acquisito senno e solo in casi straordinari decidono per l’esonero. È un dato positivo per le società e per gli allenatori”. Sono 7 gli esoneri in Serie A contro i 15 della Premier, i 9 della Bundesliga, gli 11 della Liga e i 12 della Ligue 1, e così il presidente dell’Assoallenatori, Renzo Ulivieri, in un’intervista all’Italpress ha commentato il dato: “Si crede più nel progetto? Progetto e programmazione, all’interno di un discorso di più ampio respiro. Molto dipende anche dal fatto che abbiamo una maggioranza altissima di allenatori italiani, che hanno una conoscenza approfondita del nostro campionato mentre magari chi arriva da fuori ha più problemi. Il fatto di avere dunque una base altissima di allenatori italiani fa sì che ci siano meno esoneri”.