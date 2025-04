Vero e proprio choc in Formula 1: arriva un video orribile che augura la morte ad uno dei protagonisti del circus. “Devi morire”, il commento

Anche l’isola felice della Formula 1 rischia di macchiarsi di quell’odio che si trascina sui social e ha da sempre riguardato altri sport come ad esempio il calcio dove, purtroppo, insulti e augurio delle peggior cose sono all’ordine del giorno. Invece di migliorare dove c’è del marcio, si rischia di venir meno dove tutto funzionava dal punto di vista dei fan. Anche se, per fortuna, una rondine non fa primavera e la speranza è che si tratti solo di un caso isolato. Lo scemo di turno è ovunque e dietro uno schermo è più facile esternare la propria frustrazione.

Sta facendo il giro del web, purtroppo, quanto capitato nel mondo del motorsport più seguito, un video orribile apparso sui social e che ha letteralmente scioccato l’intera Formula 1. Un augurio bruttissimo, quello di morte, per uno dei big del circus che tira in ballo il dramma capitato a Jules Bianchi nel 2014. Quando lo sfortunato pilota fu vittima di un incidente che gli costò la vita.

Choc in Formula Uno: “Come Jules Bianchi”, il video orribile

Nel Mondiale appena cominciato che ha visto diverse difficoltà per le due Ferrari di Leclerc ed Hamilton, chi non ha avuto questi problemi è sicuramente Lando Norris, balzato subito in vetta. Il pilota della McLaren è dato come favorito per la vittoria finale, in un duello con Verstappen che si trascina dalla scorsa stagione. A qualcuno, però, a quanto pare non piace il britannico.

Sui social, infatti, è stato segnalato un video scioccante e disgustoso. Per la precisione, un utente su Tik Tok, ha pubblicato un post purtroppo già diventato virale. Il momento del tragico incidente accorso al povero Jules Bianchi proprio sul circuito di Suzuka in Giappone (dove si correrà domenica) nel novembre 2014. La frase è agghiacciante: “La performance che tutti vorremmo vedere da Norris a Suzuka”, con riferimento implicito alla morte del classe ’99.

In quell’occasione Bianchi fu coinvolto in un incidente in cui andò ad impattare contro uno dei mezzi entrati in pista per rimuovere un’altra monoposto rimasta incidentata durante la gara. Le sue condizioni apparvero da subito disperate seppur la morte non fu immediata. Bianchi morirà nel luglio 2015, dopo circa nove mesi dal fatale momento trascorsi in coma.

Per fortuna molti utenti hanno preso le distanze da questo becero post con l’individuo in questione che dimostra anche una certa ignoranza, in quanto da allora, la FIA ha adottato il sistema Halo proprio per prevenire incidenti di questo tipo. Ciò ha salvato la vita a diversi altri piloti.