Nuova prova di forza dei Cleveland Cavaliers, che nella notte di NBA 2024/2025 battono ancora i New York Knicks e si confermano sempre più in testa alla Eastern Conference. I Cavs confermano i rapporti di forza visti durante tutto l’arco della stagione, battendo per la terza volta in altrettante partite i Knicks. Tutto questo a ormai una ventina di giorni dal via alla post season. La squadra di casa comanda le operazioni fin dall’inizio, piazzando poi lo strappo decisivo nel terzo quarto: 124-105 il risultato finale. Donovan Mitchell chiude con 27 punti, seguito dai 21 di Jarrett Allen; a New York non basta la doppia doppia di Karl-anthony Towns (25 punti e 13 rimbalzi) e i 23 punti di OG Anunoby.

Cleveland chiama, Oklahoma City risponde: i Thunder, infatti, infilano l’undicesima vittoria di fila imponendo la seconda sconfitta consecutiva ai Detroit Piston (119-103). Protagonista, manco a dirlo, Shai Gilgeous-Alexander, che si prende tanti tiri, ne sbaglia una gran parte (appena il 38% dal campo), ma chiude comunque con 33 punti. In questo modo, sale a 69 partite di fila con almeno 20 punti realizzati, raggiungendo nientemeno che Michael Jordan ed eguagliando così il record post-merger del 1976. Ora rimarrebbero da raggiungere solo i fuori classifica Oscar Robertson a 76 e Wilt Chamberlain a 80. Buona, comunque, la prova dei Pistons, che nell’ultimo parziale si erano anche riportati sul -5 con la solita prova corale di livello: 23 punti di Tim Hardaway Jr., ma da segnalare anche la doppia doppia di Jalen Duren (13 punti e 13 rimbalzi).

Restando nell’alta classifica, ma tornando a Est, fa rumore la sconfitta casalinga dei Boston Celtics per 103-124 contro i Miami Heat. Non si ferma la corsa della squadra della Florida, giunta alla sesta vittoria di fila dopo aver controllato il tentativo di rimonta dei campioni in carica. Tyler Herro si conferma il punto di riferimento (25-6-9), così come sempre prezioso è il contributo di Bam Adebayo (21 punti con il 60% dal campo) a cui si aggiunge quello di Kyle Anderson dalla panchina (19 punti). Per i Celtics, invece, arrivano i 24 punti con 9 rimbalzi di Jaylen Brown, mentre Jayson Tatum è in serata negativa e si ferma a soli 16 punti con il 24% dal campo.

Tra le altre partite, spicca la seconda sconfitta consecutiva per i Denver Nuggets. Dopo aver perso di appena un punto al secondo overtime contro Minnesota, i Nuggets lasciano a riposo quasi tutti i titolari. E così, nonostante la doppia doppia di Russell Westbrook (30 punti e 11 rimbalzi) e la tripla doppia di Jalen Pickett (17-11-10), arriva la sconfitta per 106-113 contro i San Antonio Spurs. Per gli ospiti, Harrison Barnes è il top scorer con 20 punti, ma arrivano anche le doppie doppie di Sandro Mamukelashvili (16 punti e 10 rimbalzi) e la tripla doppia sfiorata da Stephon Castle (15-15-9).

Quinta vittoria nelle ultime sette, invece, per i Dallas Mavericks, che battono in volata gli Atlanta Hawks recuperando uno svantaggio che aveva toccato gli undici punti nel terzo quarto. 120-118 il risultato finale, e i Mavs provano a consolidare la propria posizione in ottica play-in. Serata super per Anthony Davis, che segnando i due punti decisivi a tre secondi dal termine corona una prestazione da 34 punti e 15 rimbalzi, contribuendo ad annullare gli effetti delle doppie doppie di Trae Young (25 punti e 12 rimbalzi) e Onyeka Okongwu (20 punti e 14 rimbalzi).

