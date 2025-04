Ecco il ranking Fifa delle Nazionali maschili aggiornato a lunedì 3 aprile, dopo la finestra della scorsa settimana. Un doppio impegno che ha visto l’Italia del commissario tecnico Luciano Spalletti eliminata ai quarti di finale di Nations League. Dopo la sconfitta per 1-2 a San Siro, a Dortmund è andata in scena una partita rocambolesca contro la Germania. Dopo aver chiuso il primo tempo sotto di tre gol, gli Azzurri, nella ripresa, sono riusciti a rimontare fino al pareggio, che però non è bastato per approdare alle Final Four.

Questo risultato non ha permesso all’Italia di fare passi avanti in classifica, dove la Nazionale è ancora nona con 1718.31 punti. Vantaggio praticamente annullato nei confronti proprio della Germania, che si porta a 1.33 punti dagli Azzurri. Prima di passare alla top-10 del ranking Fifa, da sottolineare che sono diverse le nazionali europee che guadagnano posizioni. Tra queste c’è la Croazia, che si porta proprio a ridosso delle migliori dieci guadagnando due posizioni fino all’undicesima. Gran balzo avanti anche della Norvegia, prima avversaria dell’Italia nelle qualificazioni Mondiali, che è ora 38esima (cinque posizioni guadagnate). Bene anche la Repubblica Ceca, 39esima (+3).

Ranking Fifa, ecco la top-10 delle Nazionali maschili

E vediamo, quindi, quali sono le migliori Nazionali al mondo. A comandare c’è sempre l’Argentina, che conferma la propria leadership con due vittorie nell’ultima finestra. Alle sue spalle, ora al secondo posto c’è la Spagna, che sorpassa la Francia. Le due sono molto ravvicinate (1854.64 contro 1852.71 punti), mentre è più staccata l’Inghilterra, appena giù dal podio con 1819.20 punti. Segue poi il Brasile, quinto, mentre al sesto posto ecco l’Olanda, che nonostante una sconfitta e un pareggio scavalca il Portogallo. All’ottavo posto, infine, il Belgio, davanti, appunto, a Italia e Germania. Il prossimo aggiornamento è previsto il 10 luglio.