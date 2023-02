Calendario F1 2023: tutte le gare e gli orari del Mondiale

L’attesa è stata spasmodica, i mesi lontani dalle piste di tutto il mondo interminabile, ma finalmente ci siamo. Torna il Mondiale di F1 ed è tempo di imparare a menadito il calendario della stagione del 2023: ecco tutte le gare e gli orari di quest’annata che si preannuncia come estremamente emozionante. E forse anche incerta, nonostante la Red Bull abbia mostrato una superiorità complessiva nei confronti della Ferrari, che a sua volta pare nettamente avanti a una Mercedes in difficoltà e alle vetture del pacchetto di mischia.

Le novità del calendario 2023 di F1

Si parte come accaduto nelle ultime annate dal Bahrain, dove si sono appena svolti i test ufficiali sulla pista di Sakhir, si farà il giro del mondo per poi tornare da queste parti a novembre, quando la gara di Abu Dhabi chiuderà una stagione intensa con qualcosa come 23 gare. Sono ben sei quest’anno le gare sprint inserite nel calendario al sabato, per la precisione in Azerbaigian, Austria, Belgio, Qatar, Stati Uniti e Brasile.

Alcuni cambiamenti per quanto riguarda gli orari, sia delle giornate di prova e di qualifica che per quanto riguarda gli appuntamenti domenicali. Restano invariate le gare europee che si disputeranno alle ore 15 italiane, in Asia invece si faranno ancor di più le ore piccole, specie in Giappone dove si correrà quest’anno alle ore 07. Debutta la gara di Las Vegas, con una particolarità: si correrà di sabato sera, dunque nella nottata italiana, orario ancora da definire, così come quello del nuovo GP del Qatar. Di seguito ecco il riepilogo del calendario con l’orario della gara.

CALENDARIO F1 2023