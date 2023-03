F1 GP Bahrain 2023, gara oggi in tv in chiaro? Canale, orario e come vederla in streaming

La gara del Gran Premio del Bahrain 2023 di F1 sarà visibile oggi in tv in chiaro? Ecco tutte le informazioni su canale, orario e come vederla in streaming. Per gli appassionati che si chiedono se potranno vedere gratuitamente in diretta il primo appuntamento stagionale dal circuito del Sakhir, la risposta è no: la diretta della gara sarà disponibile esclusivamente in pay sul canale Sky Sport Uno e Sky Sport F1, su Sky Go in streaming e per gli abbonati a Now, il tutto dunque a pagamento. Per la gara in chiaro, invece, bisognerà accontentarsi della differita: TV8 manderà in onda la replica integrale alle ore 21.30 sul canale 8 del telecomando.

