Briatore raggiante: “Grande Ferrari, viva Carlos Sainz. Leclerc in difficoltà? Godiamoci il momento”

“Grande Sainz, ha tenuto gli ultimi 15 giri in maniera magistrale. E’ stato molto molto bravo e concentrato. Avere una Ferrari che vince è un bene per tutti, per la F1, gli spettatori e i ferraristi che sono tanti nel mondo, per cui bene e viva Carlos Sainz”. Intervenuto a LaPresse, Flavio Briatore ha parlato della vittoria della Ferrari con Carlos Sainz al Gp di Singapore: “Quando c’è una vittoria non bisogna vedere di chi è il merito. Questo è di tutti. Il successo a Singapore à merito del team e non solo del pilota. Quando un pilota vince è la squadra che vince, quando si perde perdono tutti. Leclerc avrà ora delle difficoltà? No, godiamoci questo momento e poi vediamo. Per la ‘rossa’ la vittoria potrebbe segnare una rinascita. La svolta? Andiamo in Giappone e si vedrà”.