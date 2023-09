Napoli, Bagni: “Garcia? Non rischia, però non siamo quelli dell’anno scorso purtroppo”

“Non siamo quelli dell’anno scorso purtroppo. Certo, siamo all’inizio ma non sappiamo se è una questione tecnica. Non stiamo giocando bene come l’inizio del campionato scorso quando tutto lasciava pensare che avremmo cominciato alla stessa maniera”. Non è un Salvatore Bagni soddisfatto quello che commenta a LaPresse l’avvio in campionato del Napoli. “La squadra non è la stessa – prosegue Bagni – si vede che è cambiato qualcosa nel modo di giocare e quindi né il gioco né i risultati sono soddisfacenti. Il gioco dell’anno scorso era spettacolare e travolgente. In classifica c’è solo un punto in meno rispetto alla partenza dell’anno scorso ma quello che abbiamo visto è diverso. La qualità del gioco era dominante, oggi c’è qualcuno fuori forma”.

“Se Garcia rischia? Non scherziamo, impossibile. Magari in Champions arriva subito una prova convincente. Del resto l’avversario è abbordabile. Un messaggio alla tifoseria? Crederci sempre, come l’anno scorso stare vicini alla squadra, soprattutto adesso che il momento non è facile. Se si poteva comprare qualche giocatore in più con i soldi incassati? Quelli arrivati non hanno avuto l’impatto di Kim e Kvaratskhelia”, ha concluso l’ex difensore del club partenopeo.