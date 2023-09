Wta Guangzhou 2023: programma, orari e ordine di gioco martedì 19 settembre con Bronzetti

Il programma, gli orari e l’ordine di gioco del WTA 250 di Guangzhou 2023 per la giornata di martedì 19 settembre. Sul Center Court scende in campo la seconda testa di serie del tabellone Lin Zhu, ma gli occhi degli appassionati italiani saranno sul Court 5, dove sarà impegnata nel suo esordio la nostra Lucia Bronzetti, quarta forza del torneo.

CENTER COURT

Ore 08:00 – Yuan vs Korpatsch

a seguire – Podoroska vs Wang

Non prima delle 13:00 – Kalinskaya vs (2) Zhu

COURT 2

Ore 08:00 – Papamichail vs Bai

a seguire – (3) Maria vs Eala

a seguire – Marino vs Golubic

a seguire – You vs Putintseva

COURT 5

Ore 08:00 – Uchijima vs Ponchet

a seguire – Saville vs Friedsam

a seguire – Yang vs (4) Bronzetti