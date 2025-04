Per la Ferrari è una vera e propria batosta! Arriva l’annuncio choc: “Per me è un’onta insuperabile, sono sconvolto”. I fan senza parole

Altro che anno della riscossa. Se il buongiorno si vede dal mattino, il 2025 della Ferrari rischia di essere ben peggiore delle ultime annate della “Rossa” che hanno portato sì ad alcuni traguardi di spessore ma a conti fatti a non vincere nulla. Storia che ormai si ripete dal 2008 in maniera costante, quando per l’ultima volta la scuderia di Maranello è entrata nell’albo d’oro con il titolo costruttori. Per quello piloti, invece, bisogna fare ancora un passo indietro e arrivare al 2007.

Dopo aver chiuso il 2024 in crescendo e con ottime prospettive in vista del nuovo anno, tra cui lo sbarco di Lewis Hamilton nel team, la Ferrari ha cominciato malissimo con i primi due appuntamenti stagionali. Ad un deludente Gran Premio in Australia si è aggiunta la clamorosa doppia squalifica arrivata in Cina due settimane fa. Una brutta figura a livello internazionale che non è andata giù a molti tifosi e addetti ai lavori.

“Sconvolto”, clamoroso annuncio in Ferrari!

E stando alle ultime indiscrezioni anche ex di spicco del “Cavallino Rampante” non l’hanno presa per nulla bene. Una vera e propria onta per chi ha vissuto ben altre epoche in Ferrari, come ad esempio Luca Cordero di Montezemolo. Seppur indirettamente, infatti, si è venuti a conoscenza del parere dell’ex presidente della “Rossa” tramite un altro esponente degno di nota.

Sabato scorso, infatti, Bernie Ecclestone, si è recato a Londra per la festa di compleanno di 80 anni del cantante Eric Clapton. Nonostante i 94 anni suonati, il noto imprenditore è riuscito ad esserci e proprio lì ha incontrato diversi amici di vecchia data. Come ad esempio Luca Cordero di Montezemolo. Inevitabile che i due finissero per parlare di Formula 1 e di Ferrari. Lo ha raccontato lo stesso Ecclestone in un’intervista concessa a Blick.

“Ho incontrato Luca ed è sempre un piacere rivedere l’ex capo della scuderia” è l’incipit del discorso. “Era sconvolto dalla doppia squalifica in Cina. Una cosa simile ai nostri tempi era impensabile, l’Italia non aveva mai vissuto un’onta simile dall’inizio del mondiale di Formula 1″, dice convinto il britannico. Un’affermazione che può essere esagerata fino ad un certo punto, visto che Ecclestone ha trascorso tutte le epoche, con il primo Mondiale disputato nel 1950 quando aveva già 20 anni.

Non manca una stilettata per Leclerc: “Da anni, dopo aver tagliato il traguardo, si prova a raccogliere il maggior numero di sassi con le gomme andando nella ghiaia”, conclude. Una pessima figura che non è piaciuta per nulla a due ex illustri come Ecclestone e Montezemolo.