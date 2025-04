Tutte le informazioni su come seguire in tempo reale il sorteggio del torneo Masters 1000 di Montecarlo 2025. Arriva ll terzo appuntamento 1000 della stagione, sui campi in terra battuta del Principato di Monaco. Semifinalista lo scorso anno, come ben noto, Jannik Sinner non potrà esserci nel torneo che è un po’ di casa per lui, visto che vive nel Principato ormai da anni e si allena sui campi del Country Club che ospiterà il torneo dal 6 al 13 aprile quest’anno. Stefanos Tsitsipas difende il titolo conquistato in finale su Casper Ruud lo scorso anno, ma gli occhi saranno puntati in particolar modo su Carlos Alcaraz e Sascha Zverev, chiamati a dimostrare qualcosa e a dare segnali di risveglio dopo le delusioni recenti in Nord America.

Torna sulla terra rossa anche Novak Djjokovic, mentre sono tantisissimi gli italiani in tabellone: Lorenzo Musetti è tra le teste di serie, poi avremo anche Matteo Berrettini, Matteo Arnaldi, Flavio Cobolli, Lorenzo Sonego e infine Fabio Fognini grazie a una wild card ricevuta dagli organizzatori. Sarà l’ultima occasione di rivedere il ligure nel torneo che ha vinto nel 2019? Chissà. Nelle qualificazioni attesi Mattia Bellucci e Luciano Darderi, che però al momento sono ancora impegnati a Marrakech. Con loro anche Luca Nardi.

A CHE ORA VERRÀ SORTEGGIATO IL TABELLONE?

Il sorteggio del tabellonee principale si svolgerà oggi, venerdì 4 aprile, alle ore 17:00 presso il Montecarlo Country Club. In Italia, Sky Sport detiene i diritti dell’evento, ma non trasmetterà la cerimonia del sorteggio. Tuttavia, dovrebbe essere possibile seguire gli aggiornamenti sui canali social del torneo. Anche Sportface.it garantirà aggiornamenti sul sorteggio del tabellone, con news e approfondimenti.

LE TESTE DI SERIE DEL TORNEO

1 Alexander Zverev 2

2 Carlos Alcaraz 3

3 Taylor Fritz 4

4 Novak Djokovic 5

5 Casper Ruud 6

6 Jack Draper 7

7 Stefanos Tsitsipas 8

8 Andrey Rublev 9

9 Alex de Minaur 10

10 Daniil Medvedev 11

11 Holger Rune 12

12 Ben Shelton 14

13 Arthur Fils 15

14 Lorenzo Musetti 16

15 Frances Tiafoe 17

16 Grigor Dimitrov 18