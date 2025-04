Laura Pirovano concede il bis ai Campionati Italiani di sci alpino 2025. L’azzurra, dopo aver conquistato mercoledì il titolo di discesa, si è confermata vincendo anche il super-G sulla pista La VolatA. 1’12″38 il tempo della trentina delle Fiamme Gialle, che batte di 36 centesimi la valtellinese Elena Curtoni (Esercito). A completare il podio la gardenese Nicol Delago (Fiamme Gialle), terza a 0″98. Oltre un secondo di distacco quindi per la vicentina Asja Zenere (Carabinieri), quarta, con la modenese Carlotta De Leonardis (Fiamme Oro) che si è inserita al quinto posto.

Tra le under 21 la diciannovenne bergmasca Sofia Amigoni (Sc Radici Group) ha avuto la meglio con l’undicesimo tempo sulla brianzola Sofia Parravicini (Fiamme Gialle), dodicesima, e della varesina Giorgia Vittoria Orsenigo (Sc Santa Caterina Valfurva). La valtellinese Cristina Trabucchi (Sc Bormio) è risultata invece la migliore tra le aspiranti seguita dalla padrona di casa Ingrid Riz (Ski Team Fassa).

Domani i Campionati Italiani Assoluti organizzati dallo sci club FassActive in collaborazione con l’Apt Val di Fassa ed il Comitato FISI Trentino si completeranno con lo slalom speciale previsto sulla pista Piavac nella Ski Area Alpe Lusia.

I risultati

Laura Pirovano in 1’12″38 Elena Curtoni a 0″36 Nicol Delago a 0″98 Asja Zenere a 1″31 Carlotta De Leonardis a 1″36 Camilla Vanni a 1″81 Ludovica Righi a 1″89 Sara Thaler a 1″90 Ilaria Ghisalberti a 1″96 Giulia Albano a 2″44

Al maschile

Giovanni Franzoni domina la scena nel gigante sulla pista Medialanum dell’Alpe Lusia, in Val di Fassa (Trentino). Il miglior tempo in entrambe le manche ha permesso al ventitreenne di Manerba sul Garda di fermare il cronometro sul 2’14″26 e scavare un divario di 1″31 sul parmense Tommaso Saccardi (Carabinieri) e sul trentino Davide Seppi (Fiamme Gialle), argento a pari merito. Appena ai piedi del podio c’è altoatesino Hannes Zingerle (Carabinieri) staccato di 1″35, con il padovano Stefano Pizzato (Fiamme Oro) e l’altro sudtirolese Simon Maurberger (Carabinieri) che hanno chiuso in quinta e sesta piazza, rispettivamente a 1″36 e 1″48. Settimo Giovanni Borsotti (Carabinieri, +1″50). Domani i Campionati Italiani Assoluti organizzati dallo sci club FassActive in collaborazione con l’Apt Val di Fassa ed il Comitato FISI Trentino si completeranno con lo slalom speciale previsto sulla pista Piavac nella Ski Area Alpe Lusia.

I risultati

1. Giovanni Franzoni in 2’14″26

2. Tommaso Saccardi a 1″31

2. Davide Leonardo Seppi a 1″31

4. Hannes Zingerle a 1″35

5. Stefano Pizzato a 1″36

6. Simon Maurberger a 1″48

7. Giovanni Borsotti a 1″50

8. Francesco Santacroce a 1″65

9. Simon Talacci a 1″79

10. Tobias Kastlunger a 1″89