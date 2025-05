La decima tappa del Giro d’Italia 2025 in programma domani: percorso e favoriti ma anche dove vederla, tutte le info necessarie

Il Giro d’Italia 2025 è già arrivato alla decima tappa ed è tempo di cronometro. Giornata di riposo quella di oggi per i corridori che domani entreranno nell’ultima settimana della Corsa Rosa. Ci sarà da lottare e combattere, arriveranno le Alpi, ecco perché questa breve tappa sarà una sorta di quiete prima della tempesta.

La tappa prevede un percorso di appena 28,6 km con 125 metri di dislivello: di fatto completamente pianeggiante d Lucca a Pisa, eccetto per una breve salita a metà percorso. Da Lucca, come detto, la partenza, poi la statale del Brennero che conduce alla galleria dei monti Pisani e poi a San Giuliano terme.

L’abitato di Pisa si raggiunge a 3 km dall’arrivo previsto in centro, a due passi dalla torre pendente che farà da cornice all’epilogo della cronometro. Piccola insidia un lastricato a 500 metri dall’arrivo che termina direttamente all’ultima curva. I rilevamenti cronometrici sono previsti al km 8,3 ed al km 20,5.

Ad aprire la corsa sarà Alexander Krieger (Tudor), ultimo in classifica e che quindi aprirà le danze alle 13:20. Un minuto l’uno dall’altro sarà l’intervallo di tempo di partenza fino agli ultimi 25 corridori in gara. L’intervallo, infatti, a quel punto aumenterà a tre minuti.

Giro d’Italia 2025, decima tappa: favoriti e dove vederla

Già, ma chi sono i favoriti? In primis, manco a dirlo, Joshua Tarling (Ineos) che vuole ripetersi dopo il successo conquistato in Albania. Nel novero dei favoriti impossibile non menzionare Primoz Roglic (Bora) deciso a recuperare il terreno perso a Siena ma anche Wout van Aert (Visma) va decisamente tenuto d’occhio.

Ed interessante anche lo scontro fratricida interno alla UAE tra Isaac Del Toro e Juan Ayuso. E gli italiani? Occhio a Edoardo Affini (Visma), Antonio Tiberi (Bahrain) e Mattia Cattaneo (Quick-Step).

Il Giro d’Italia 2025 sarà trasmesso in diretta in chiaro su Rai Sport HD, canale 58 dl digitale terrestre nelle fasi iniziali della tappa e poi su Rai 2. In alternativa si può anche vedere su Rai Play in streaming. Non solo la Rai, però. Il Giro d’Italia sarà trasmesso anche da Eurosport 1 e 2 (Canali 210 e 211 di Sky e su DAZN) ma anche in streaming su Discovery+.