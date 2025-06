Il futuro di Gyokeres è al centro del mercato estivo, ma dallo Sporting non hanno dubbi sul valore del giocatore. Di seguito le ultime novità

Uno dei nomi al centro della prossima finestra di mercato sarà quello di Viktor Gyokeres. L’attaccante dello Sporting è, infatti, un profilo cercato da diversi top club in giro per l’Europa dopo una stagione, l’ennesima, in cui lo svedese ha segnato a raffica.

Sul giocatore sono presenti sia squadre di Premier e Liga che lo seguono già da tanto tempo, ma non solo, perché anche la Juventus è interessata e ha avuto contatti con il suo entourage. Nelle ultime ore, però, sono arrivate importanti novità sul futuro del giocare.

Futuro Gyokeres, fissato il prezzo

Il presidente dello Sporting CP, Frederico Varandas, ha chiarito la situazione sul futuro di Gyokeres e ha respinto al mittente le voci che lo danno come sicuro partente parlando ad A Bola. Di seguito sono riportate le sue parole.

“Lo Sporting non esigerà la clausola di rescissione, ma dovreste conoscermi meglio: minacce, ricatti, offese, con me non funzionano. Una cosa posso garantirla: Viktor Gyokeres non parte per 60 milioni più 10. Non parte, perché non l’ho mai permesso, e con questo gioco dell’agente la situazione sta solo peggiorando.”

Ha affermato, inoltre, che fino a questo momento lo Sporting non ha ricevuto nemmeno un’offerta per Viktor Gyokeres, né oggi né nella scorsa estate. Inoltre non c’è una clausola fissa.

“Posso solo garantire che non chiederò 100 milioni, punto”

Il presidente ha quindi smentito l’esistenza di una sorta di gentlement agreement tra club e giocatore per farlo partire qualora fosse arrivata una proposta da almeno 60 milioni di euro più 10 di bonus.

Le squadre interessate a Gyokeres

Gyokeres, reduce da stagione da oltre 60 goal a Lisbona, è il nome del momento. Nelle ultime settimane, l’attaccante è stato accostato ad Arsenal, Manchester United, Al-Hilal e Juventus.

La squadra bianconera, infatti, deve migliorare il suo attacco dopo che il futuro di Vlahovic e Kolo Muani, dopo il Mondiale per Club, potrebbe essere lontano da Torino. Il motivo? Il serbo entra nell’ultimo anno di contratto e di conseguenza a tutti gli effetti in vendita, il secondo invece è ancora di proprietà del Psg e la Vecchia Signora sta studiando le migliori mosse per farlo restare in Serie A.