Una dichiarazione mette i puntini sulle “i” e questa figura importante dice virtualmente addio a Ferrari.

La scuderia Ferrari sta pensando a dei cambi del suo organico. O almeno, questa era la sensazione che la stampa ha riportato negli ultimi mesi, pensando a diversi scenari in cui la squadra potrebbe perdere qualche elemento fondante in favore di una nuova entry. Nel campo dei piloti, questo, come nel campo della direzione della scuderia, dei meccanici e via discorrendo.

Sul fronte dei piloti, qualcuno ha ipotizzato un non tanto remoto addio ad Hamilton che a quarant’anni potrebbe anche decidere di averne avuto abbastanza e di non voler “rovinare” il suo record con una stagione che lo vede combattere per la prima metà della griglia, anziché per il podio come succedeva una volta. C’è perfino che ha pensato che Leclerc potesse dire addio alla squadra anche se lo stesso pilota ha smentito fortemente ogni speculazione in merito.

Le voci più insistenti però hanno riguardato un altro aspetto: il Team Principal stesso della squadra ossia Frédéric Vasseur è finito al centro di alcune rivelazioni dietro le quinte che vorrebbero un contatto di Ferrari con Christian Horner, Team Principal di Red Bull che negli ultimi anni ha mostrato un rapporto un po’ turbolento con la squadra. Una di queste due figure ha detto addio a Ferrari forse per sempre.

Niente Ferrari, era tutto falso

La figura in questione non è Vasseur che manterrà saldamente il suo ruolo bensì Christian Horner stesso che di recente, è stato protagonista di una netta smentita riguardo la sua partenza da Red Bull. Torniamo però alle origini di questa voce perché era stato addirittura Bild a parlare di un addio di Horner alla squadra, parlando di un contatto tra Ferrari ed il manager della squadra italiana avvenuto nei giorni di avvicinamento al prossimo gran premio.

“Le voci fanno parte dello sport ma io non mi vedo da nessun’altra parte“, fa sapere dal canto suo il Team Principal della squadra sottolineando che ci tiene al lavoro fatto in questi anni e che abbandonare Red Bull sarebbe paragonabile a buttare tutto all’aria sul più bello: “Ho costruito il team sin dal primo giorno e i risultati parlano da soli. Sono pienamente impegnato con la squadra, con le 2000 persone che lavorano per noi e con gli azionisti, di cui sento il pieno sostegno”.

Riguardo le presunte tensioni avute lo scorso anno in merito allo scandalo, Horner ha smentito qualsiasi allontanamento dal team a prescindere dalla decisione presa da Adrian Newey di spostarsi nella squadra britannica color verde: “Lo prova il fatto che sono ancora qui”; l’altro grande protagonista di questo presunto scoop ora smentito, Vasseur, non si è ancora espresso. Probabile che il Team Principal di Ferrari ne abbia avuto abbastanza di sentire indiscrezioni false sulla squadra.