Non riguardano soltanto Inter e Juventus i movimenti delle squadre di Serie A, in questa speciale finestra di calciomercato, aperta a causa del Mondiale per Club.

Con l’inizio del mese di giugno prende il via la prima finestra del calciomercato estivo. Si tratta di un caso inedito, deciso a causa del Mondiale per Club e durerà fino al 10 di questo mese.

Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. L’app è disponibile anche per l’uso web tv.sportface.it.

Ma le squadre interessate non sono soltanto quelle che giocheranno il torneo negli Stati Uniti, quindi, per l’Italia, Inter e Juventus, ma anche altre, come Napoli e Milan, sempre restando nel nostro campionato.

Le mosse di Inter e Juventus

Ma partiamo proprio dalle squadre che disputeranno il Mondiale per Club. A Milano, sponda Inter, è arrivato dal Marsiglia Luis Henrique, che verrà subito integrato e messo in lista per la competizione statunitense, che invece non vedrà protagonisti Arnautovic e Correa, entrambi in uscita dal club nerazzurro.

La Juventus vuole rinforzare e ringiovanire il reparto arretrato e ha chiesto al Verona il difensore Diego Coppola, convocato da Spalletti per le prossime gare di Qualificazione ai Mondiali, ma sullo scaligero c’è la concorrenza di Lazio, in Italia, e soprattutto Brighton e Aston Villa.

Il Napoli attende De Bruyne, il Milan chiama Rabiot

Il Napoli attende e sogna. Attende Kevin De Bruyne, che sta per firmare con il club di Aurelio De Laurentiis (atteso nei prossimi giorni per le visite mediche a Villa Stuart) e sogna Jonathan David, che si libererà dal Lille a parametro zero, per rinforzare l’attacco. Ma è notizia di questi giorni quella di un colloquio importante tra il direttore sportivo azzurro Manna e l’entourage di Rafael Leao.

L’attaccante non è sicuro di una sua permanenza al Milan, dove, invece, potrebbe approdare Adrien Rabiot. Il centrocampista francese del Marsiglia ritroverebbe con piacere Massimiliano Allegri dopo l’esperienza alla Juventus.

Le altre trattative

Edin Dzeko ha deciso di lasciare il Fenerbahce, e quindi la Turchia, e diventa un pezzo pregiato di questo calciomercato. Il centravanti bosniaco ha molti estimatori in Italia, a cominciare dal Bologna e dal Como, ma si sarebbe offerto alla Roma, dove pur di tornare sarebbe disposto ad accettare anche un ruolo da rincalzo, magari di Lucca, che è una precisa richiesta del nuovo tecnico Gasperini alla dirigenza giallorossa.

Sempre la Roma, ha trovato l’accordo con il Benfica per la cessione a titolo definitivo di Dahl, che porterà nelle casse del club capitolino 9 milioni di euro. In tema di riscatti, Fiorentina e Genoa discutono di Gudmundsson, con il presidente Commisso che avrebbe chiesto di rivedere la cifra di 17 milioni a cui era stato fissato, appunto il riscatto per l’islandese.