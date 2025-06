Sport in tv oggi domenica 1° giugno: la Formula 1 con il Gran Premio di Barcellona, il ciclismo con il finale del Giro d’Italia ed il Roland Garros

Il campionato è finito e, in attesa del Mondiale per Club alla prima edizione, sono gli altri sport a rubare la scena in questa prima domenica di giugno. E così si corre in pista, a Barcellona, per il Gran Premio di Formula 1 ma c’è anche l’epilogo del Giro d’Italia, con i corridori che arrivano a Roma per la festa finale. Impossibile poi dimenticare il Tennis con il Roland Garros, lì dove gli italiani stano ben figurando.

Dimentichiamo qualcosa? In serata scopriremo anche l’ultima promossa in Serie A con la gara di ritorno tra Spezia e Cremonese, decisiva dopo lo 0-0 della gara d’andata. Andiamo nel dettaglio, però, del programma.

Sport in tv domenica 1° giugno: il programma completo

10.25 Motocross, GP Germania: MX2, warm-up – Nessuna copertura tv / streaming

10.45 Motocross, GP Germania: MXGP, warm-up – Nessuna copertura tv / streaming

11.00 Tennis, Roland Garros: ottavi di finale (1° match alle 11.00 Paolini-Svitolina, 4° match dalle 11.00 Errani/Vavassori-Jiang/Galloway, 4° match dalle 11.00 non prima delle 20.15 Musetti-Rune) – Eurosport 1 HD (fino alle 14.55 e poi dalle 19.30), Eurosport 2 HD (fino alle 20.40), discovery+, Sky Go, NOW, DAZN