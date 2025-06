Al termine della riunione con Marotta e Ausilio nella sede dell’Inter, Simone Inzaghi ha comunicato la sua decisione di accettare l’offerta dell’Al-Hilal, squadra saudita con cui disputerà il prossimo Mondiale per Club.

Dopo una riunione tenutasi questo pomeriggio nella sede dell’Inter, con Marotta e Ausilio, Simone Inzaghi ha comunicato ai vertici del club nerazzurro la sua volontà di accettare l’offerta dell’Al-Hilal. Il tecnico volerà in Arabia Saudita già questo fine settimana per firmare il contratto con la sua nuova squadra ed essere presentato. Il tutto in tempi brevi, considerando il fatto che dovrà sedere sulla panchina della squadra saudita in occasione del prossimo Mondiale per Club, ormai alle porte.

A quanto si apprende, Inzaghi considerava già chiuso il suo ciclo sulla panchina dell’Inter, soprattutto dopo la pesante sconfitta per 5-0 in finale di Champions League contro il Psg. Inutili i tentativi del club di fargli cambiare idea.

Il sostituto

Adesso è corsa al sostituto, con il nome di Cesc Fabregas in cima alla lista di Marotta e Ausilio. L’allenatore del Como potrebbe aver superato la concorrenza degli altri, tra cui Roberto De Zerbi, che, proprio oggi ha smentito di essere stato contattato da un qualsiasi club italiano.